Météo : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié son bulletin du jour. Selon l’agence, un temps stable est attendu sur une grande partie du pays, mais des pluies pourraient survenir dans la partie Est du Sénégal, dues à des nuages denses venues du Mali.



« Un temps stable avec un ciel passagèrement nuageux prédominera sur l’ensemble du pays au cours des prochaines 24 heures. Toutefois, durant cette nuit, des nuages denses en provenance du Mali et de la Guinée pourraient occasionner de faibles pluies sur l’extrême Sud (Ziguinchor, Cap Skirring, Sédhiou et Kédougou) du territoire », annonce l’Anacim.

« La chaleur humide sera fortement marquée sur l’ensemble du pays où les températures varieront entre 34 et 40°C. Les visibilités seront généralement bonnes », termine l’Anacim dans son bulletin du jour.