Météo : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), de la pluie faible à modérée est prévue dans la zone Sud (de Kédougou à Ziguinchor) et Centre-sud (de Fatick à Tambacounda) au cours des 24 prochaines heures. À Dakar, Thiès et dans la moitié Nord du territoire, le ciel sera partiellement nuageux.

La chaleur persistera sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les régions Nord-est, où les températures extrêmes atteindront environ 46 à 47°C. Dans les autres régions, les températures varieront entre 33 et 42°C. Les visibilités seront généralement bonnes ; toutefois des particules de poussière seront notées au Nord-est du pays.

Les vents dominant souffleront de secteur Ouest à Sud-ouest, avec une intensité faible à modérée, termine l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.