Météo : L’Anacim annonce des risques de fines pluies sur le littoral

Le ciel sera couvert de nuages sur l’ensemble du pays avec toutefois des risques de fines pluies sur le littoral Nord au cours des prochaines 48 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans la journée du mercredi, le ciel s’éclaircira progressivement sur une bonne partie du territoire, renseigne-t-elle dans son bulletin de prévision à courte échéance.

L’Agence, reprise par l’Aps, note que des particules de poussière intéresseront progressivement le pays par l’Est à partir du mardi soir jusqu’au mercredi.

Le temps restera clément au cours des prochaines 72 heures sur la quasi-totalité du territoire notamment sur le long du littoral où les pics seront en dessous de 30°C, indique-t-elle.

Par contre, ajoute l’ANACIM, à Kédougou, Tambacounda, Matam et Bakel, la chaleur sera légèrement ressentie durant la période de validité avec des températures maximales qui avoisineront 35°C.

Selon elle, la fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra ces prochaines 72 heures.

Les visibilités seront réduites par des particules de poussière sur les régions Est au cours des prochaines 24 heures puis sur l’ensemble du pays dans les prochaines 48 et 72 heures, fait-elle savoir, ajoutant que les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées.