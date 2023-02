Météo : Alerte "houle dangereuse" à partir de ce mardi

Dans le bulletin météorologique de ce dimanche 26 février , l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la météorologie (Anacim) alerte sur une « houle dangereuse de secteur Nord-ouest, pouvant dépasser 2,5 mètres et qui intéressera tout le littoral sénégalais à partir du Mardi 28 février 2023 à 18 heures ». Les pêcheurs et autres personnes qui veulent aller en mer, sont avertis.