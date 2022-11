Mesures sur la cherté de la vie : Macky 2012 réclame son élargissement aux soins de santé et à l'électricité

La Conférence des leaders de la coalition Macky 2012 est revenue les mesures prises sur la baisse des prix des denrées de première nécessité et les prix du loyer. Cette décision du Chef de l'Etat fait renaître une lueur d’espoir chez les locataires, selon la coordonnatrice Fatoumata Guèye Diouf. Cependant, ces mesures devraient s’étendre au secteur de l’électricité et à l’accès aux soins de santé qui est un véritable « casse-tête » pour les populations, selon toujours la coalition à travers un communiqué rendu public. Elle invite en même temps le Gouvernement à veiller à l’application effective de toutes les mesures issues de la concertation nationale sur la vie chère en parfaite harmonie avec les commerçants surtout les détaillants.



Sur un autre registre, l'entité souligné que "la 3ème candidature pour la présidentielle au Sénégal, fera l’objet d’une conférence de presse très prochainement pour que nul n’en ignore".



La conférence des leaders de la coalition Macky 2012, encourage, soutient et exprime ses vœux de réussite aux Lions de l’équipe nationale qui ont hissé très haut le drapeau du Sénégal. Que le slogan « MANKO OUTI NDAMLI » se concrétise à nouveau durant la coupe du monde au Quatar, invite-elle tout en priant pour Sadio Mané.