Mesure de sécurité : Le Ter à l’arrêt, la vente de ticket suspendue

Le Ter ne roule pas. La raison ? La vente de ticket a été suspendue des heures par mesure de sécurité, informe Senenews. A signaler que des affrontements ont éclaté hier entre forces de l’ordre et manifestants lors du procès en diffamation Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko. Des pneus ont été brulés sur le boulevards Maurice Gueye et au niveau du Rond-point Djoutiba. Les jeunes persistent et signent que tant que la santé de Pros est menacée, ils seront dans la rue. La station de la gare du train express régional de Rufisque a été sous haute surveillance de la gendarmerie. C’est le même dispositif sécuritaire qui a été constaté sur les abords de la gare du TER où un véhicule plein d’éléments de la gendarmerie était stationné devant la brigade de la gendarmerie de Rufisque.