Message aux acteurs du tourisme ou que vous soyez.

L'année 2023 se prépare à céder la place à 2024 ! Quoi de plus juste car ainsi va la vie. L'année 2023 a été une année d’espoir et de reprise des activités après la COVID-19, alors bâtissons la paix et cultivons la tolérance. Et malheureusement, pour certains, 2023 a été marquée par la violence, les catastrophes naturelles, les violations des droits de l’homme, la corruption et l’injustice. En ma qualité de Héros mondial du tourisme, Ambassadeur du tourisme au Conseil Africain du Tourisme, et triple Nominé des meilleurs Experts et personnalités les plus dynamiques, et les plus influentes de notre continent, j'ai le devoir de communiquer, de partager mon message auprès des acteurs du tourisme sans exclusion. Nous avons tous, dans l'industrie du voyage et du tourisme, une mission importante et une responsabilité particulière d'année en année pour promouvoir la paix grâce au tourisme. Le voyage et le tourisme nous permettent d'oublier, un instant, les dures moments de la vie pendant une semaine ou deux. Le tourisme est aussi un important stimulateur pour nos sens et notre équilibre. Au delà de toute considération, le tourisme est une puissance économique qui emploie plus de 10 % de la main-d’œuvre mondiale. Il est aussi une passion et une responsabilité motivée par les relations humaines, la communication et la paix. Ainsi, une grande partie de notre industrie est dirigée par des petites et moyennes entreprises, certaines sont le fruit d'un partenariat, d'autres une affaire individuelle qui nécessite un accompagnement et une attestation particulière. Malheureusement, le tourisme est aussi un jeu de pouvoir pour certains acteurs et certains politiques Pour ma part, ce que j'aime le plus dans le tourisme, c'est la communication, la mise en relation, connaître autant de monde aux quatre coins du monde qui deviennent des amis est une richesse inestimable, parce que tu n'as plus de frontières. Presque toutes les personnes que j’ai rencontré sont pleines de motivations positives, parfois à l’ombre d’énormes défis pour le développement du tourisme en Afrique. Je ne saurais vous parlé sans lancer un plaidoyer pour le tourisme africain en particulier celui du Sénégal. Il est temps d'avoir des ministres issus du secteur du tourisme. Cette doléance veut tout dire car ce ministre ne sera pas en terrain inconnu Essayons tous ensemblesen 2024, d’imaginer une autre manière d’impliquer tous les acteurs, ainsi que les élus, afin de faire du tourisme une vraie conduite de changement des politiques pour tous. Mais surtout que l'objectif soit le début de quelques changements, et non pas l’aboutissement d’une mission impossible, qui ferait du tourisme le mauvais élève de notre développement, et de la prospérité du Sénégal Je suis fier d'être l'icône du tourisme sénégalais et de représenter le secteur du tourisme partout dans le monde. Cela dit, je suis bien impliqué et très à l'aise sur les questions de tourisme en général et de la durabilité en particulier. Et depuis la Covid-19, je m'intéresse beaucoup plus, à la question de la prospective du tourisme, pour bien analyser et comprendre, comment vont évoluer les attentes des voyageurs, et de quelle manière, il va falloir adapter les organisations publiques et privées du tourisme face au changement climatique et au tourisme de valeur. Je suis curieux, je participe presque chaque semaine sur invitation, à une réunion ou une conférence internationale en ligne, au niveau mondial pour me mettre à jour, m'enrichir des autres et parler du Sénégal. Il faut dire que faire du tourisme c'est voyager de soi vers les autres, en passant par sa culture, son artisanat, son patrimoine historique, sa gastronomie, le tout dans un espace et un esprit du vivre ensembles. L'échange en un mot ! Le tourisme c'est un rendez-vous hors de chez nous pour donner et recevoir ce que, aucun, ni le visiteur, ni le visité, n'aurait pu gagner s'il n'y avait pas ce rendez-vous équitable, juste respectueux et amical. Je vous souhaite de bons moments des Fêtes de Noël et de fin d'année paisible, et j’espère que nous pourrons tous contribuer à notre manière, à faire la différence pour 2024. Mouhamed Faouzou DEME Héros mondial du tourisme WTTN .