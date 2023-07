Mercato : accord entre l'OM et Watford pour Ismaïla Sarr

L'Olympique de Marseille et Watford ont trouvé un accord pour le transfert de l'international sénégalais, Ismaïla Sarr, renseigne RMC. Après Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille va enregistrer l’arrivée de l’ancien ailier de Rennes, Ismaïla Sarr. Le club phocéen et Watford ont trouvé un accord pour le transfert du Sénégalais qui va s’engager pour cinq ans. L’OM version Marcelino se dessine. L’Olympique de Marseille a bouclé un nouveau transfert. Comme indiqué par The Athletic, et confirmé par RMC Sport, Marseille a trouvé un accord avec Watford pour la signature d’Ismaïla Sarr. L’ancien joueur de Rennes va s’engager pour cinq ans avec l’OM. Le montant du transfert n’a pas encore filtré. La visite médicale de l’international sénégalais aura lieu dans les 24 heures. Après Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, Renan Lodi en défense, et surtout Pierre-Emerick Aubameyang, l’équipe marseillaise s’apprête à accueillir un nouveau renfort de poids dans son secteur offensif. De bons souvenirs en Ligue 1 Agé de 25 ans, Ismaïla Sarr reste sur une saison convaincante avec Watford en Championship. Il a inscrit 10 buts et adressé 6 passes décisives en 39 apparitions. Il avait rejoint Watford en 2019 en provenance du Stade Rennais, club avec lequel il a scoré 18 fois en 77 matchs. Avec le club breton et le FC Metz, il totalise 18 buts et 17 offrandes en L1. Capable de jouer sur tous les postes de l’attaque, Ismaïla Sarr compte aussi une solide expérience internationale. Il compte 54 sélections (11 buts) depuis ses débuts avec les Lions du Sénégal en septembre 2016, avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et disputé deux Coupes du monde.