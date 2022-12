Mercato PSG : Kylian Mbappé ouvre la porte au Real Madrid

De retour en club après avoir joué la finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé va attaquer une deuxième partie de saison très importante. D’autant que son avenir est à nouveau au centre des débats.

En ce jour de Noël, Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 24 ans le 20 décembre, aurait bien aimé passer ce moment avec un nouveau titre de champion du monde. Le joueur du Paris Saint-Germain doit se contenter d’un statut de vice-champion du monde 2022 ainsi que du trophée de meilleur buteur du tournoi. Pas de quoi forcément le consoler, lui qui a décidé de reprendre plus tôt que prévu les entraînements avec son club. Ce, alors que les pensionnaires du Parc des Princes lui avaient initialement donné dix jours de congés. KM7, qui a été encensé après son triplé en finale face à l’Argentine, se sait attendu.

Son avenir est encore au centre des débats

A Paris et en France, beaucoup attendent qu’il remporte enfin la Ligue des Champions avec le PSG, en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Individuellement, il est toujours un candidat au prochain Ballon d’Or, bien que Lionel Messi soit le grand favori aujourd’hui. Le crack de Bondy sait également que son avenir en club pourrait aussi se jouer en 2023. Malgré sa prolongation jusqu’en 2024 l’été dernier, avec une option pour étendre son bail jusqu’en 2024, Mbappé pourrait s’en aller cet été. Il ne lui restera qu’une année de contrat et sera en position de force.

On le sait il y a quelques semaines, il avait tapé du poing sur la table et menacé de s’en aller, lui qui s’était senti trahi par le PSG selon Marca et plusieurs médias sérieux. Une information démentie cinq jours après par le joueur en zone mixte après un match du club de la capitale. Après la finale face à l’Argentine, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau fermé la porte à un départ de son attaquant. « Kylian vient de signer un nouveau contrat avec le PSG il y a quelques mois et il est heureux de faire partie du projet PSG. Rappelons que le PSG n’a pas perdu un seul match cette saison. »

Mbappé prêt à tout pour Madrid ?

Pourtant, le cas Mbappé fait couler beaucoup d’encre notamment en Espagne où on l’associe au Real Madrid. Ce 25 décembre, Defensa Central révèle que Kylian Mbappé est prêt à tout pour revenir dans le coeur des Merengues après avoir refusé de signer chez eux l’été dernier. DC explique que le Français veut reprendre les échanges qu’il avait avec le président Florentino Pérez. Les deux hommes échangeaient l’an dernier toutes les 2-3 semaines sur Skype. Le but est de renouer le contact et d’obtenir le pardon du patron du Real Madrid, qui a été déçu mais n’a jamais totalement fermé la porte à KM7.

Le média espagnol ajoute également que Kylian Mbappé veut toujours rejoindre les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu et qu’il souhaite apporter toutes les garanties au président madrilène. Il reste à savoir si le Real Madrid sera prêt à l’accueillir à nouveau. Car Marca explique que les Merengues ne veulent pas perdre de temps avec Mbappé. Le quotidien ibérique assure que les dirigeants madrilènes ne veulent pas ouvrir à nouveau ce dossier et se consacrer à d’autres joueurs du club, sur lesquels ils misent comme Vinicius Jr et Rodrygo. Le feuilleton KM7 est loin d’être terminé à Madrid…