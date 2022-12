Menace, complot : Guy Marius Sagna craint pour sa vie

L’activiste et député Guy Marius Sagna craint pour sa vie. Il a lancé une alerte à l’opinion sur de probables manigances et manœuvres criminelles pour attenter à sa vie. Dans une note exploitée par Seneweb, l’activiste révèle : « Il m'est revenu que ma posture dérange à tel point que des manigances et manœuvres criminelles sont en cours d'élaboration pour attenter à mon intégrité physique et à ma liberté de servir exclusivement le peuple sénégalais ». Et de poursuivre : « Il m'est revenu que ce groupe dont la mission est de me faire taire est aussi constitué d'agents de forces de défense et de sécurité qui cherche à savoir où j'habite. J'alerte et prends à témoin le peuple sénégalais. Il appartient à l'État du Sénégal d'assurer la sécurité de tous les citoyen.ne.s sénégalais. Je suis sénégalais, ma sécurité est entre les mains de l'État du Sénégal ». Face à cette “menace”, le parlementaire reste ferme sur ses positions : « Quand vous arrêterez de voler l'argent du peuple et de servir l'impérialisme contre les peuples africains particulièrement le néocolonialisme français vous ne m'entendrez plus en parler à l'intérieur et à l'extérieur de l'assemblée nationale ». « Que vous fassiez disparaître des gendarmes, des militaires et torturer des sénégalais jusqu'à les assassiner ne nous fait pas peur. Je tiens l'État du Sénégal pour responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. L'ère où vous faisiez disparaître des Pierre Henry Thioune dit Guelwaar est révolue », a-t-il conclu.