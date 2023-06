Médina : Une dispute entre amis vire au drame

S. O. Ndour a attenté à la vie de son ami d'enfance, S. Dial. Ce dernier a reçu deux coups de couteau mortels pour une banale histoire de cigarettes. Selon L'Observateur, les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi lorsque les deux amis se retrouvent dans une pièce pour boire de l'alcool. Aux environs de 03 heures du matin, relate le journal, S. Dial se lève et décide de se rendre à la boutique pour acheter des cigarettes. Son ami, ivre, s'y oppose. S. O. Ndour l'aurait sommé de rester assis et d'attendre qu'ils finissent la bouteille avant de se rendre à la boutique. S. Dial refuse. Le ton monte. Les deux amis en viennent aux mains. S. O. Ndour s'arme d'un couteau de cuisine et plante deux coups de couteau à S. Dial, qui s'affale, baignant dans son sang. Alertés par le voisinage, les éléments du commissariat de police du 4e arrondissement de la Médina procéderont à l'arrestation de S. O. Ndour. Ce dernier sera placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires (Cbv). Mais, les choses se corsent pour lui à l'annonce du décès de son ami après son évacuation par les sapeurs-pompiers. Les faits de Cbv sont requalifiés en homicide.