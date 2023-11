Médina Baye en deuil : Mouhamadou Akhibou Niass s’est éteint ce mardi

La nouvelle est tombée en cette fin d’après-midi. La communauté niassène, et plus largement la Oummah islamique, vient de perdre un érudit. Mouhamadou Akhibou Niass est décédé ce mardi à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, à l’âge de 78 ans. Plus connu sous le nom de Papa Akhibou, le défunt est le fils de Cheikh Ibrahima Niass (Baye)