Médina Baye : Adji Sarr reçue par Cheikh Mahi Niass

La visite a été gérée dans la plus grande discrétion. Adji Sarr a été reçue, lundi dernier, par Cheikh Mahi Niass, en compagnie de son père. Selon notre source, le khalife général de Médina Baye "a prié pour son talibé et lui a prodigué des conseils". La visite a été gérée dans la plus grande discrétion. Adji Sarr a été reçue, lundi dernier, par Cheikh Mahi Niass, en compagnie de son père. Selon nos confrères de Seneweb , le khalife général de Médina Baye "a prié pour son talibé et lui a prodigué des conseils".