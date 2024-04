Médias : nommé par Macky Sall, le PCA du journal Le Soleil remet sa démission à Diomaye Faye

Abdoulaye Bamba Diallo n’est plus officiellement le Président du conseil d’administration (PCA) de la Société sénégalaise de presse et de publicité (SSPP) Le Soleil. Nommé par Macky Sall à ce poste en avril 2020, il vient de rendre sa démission au successeur de ce dernier, Bassirou Diomaye Faye, rapporte Enquête. Le journal indique qu’il «attend la suite qui sera donnée à cet acte de haute portée symbolique». Celui-ci rappelle l’épisode Ibrahima Gaye. Directeur général du Soleil au moment de la première alternance, en 2000, ce dernier avait rendu le tablier dès l’accession au pouvoir de Abdoulaye Wade, vainqueur au second tour devant Abdou Diouf, qui l’avait nommé patron du média public.