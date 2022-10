Médias : l’aide à la presse passe à près de 2 milliards

Le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) va connaître une hausse de plus de 30%. À partir de l’année prochaine, en effet, il va passer de 1,4 milliard à 1,9 milliard de francs CFA. C’est le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, qui a annoncé la nouvelle hier, jeudi, lors d’une visite au siège du groupe de presse Emedia. Ce dernier a ajouté que l’État ne se limitera pas à la mise à disposition de ce fonds. Il va en plus mettre en place «un système pour accompagner les projets» des «médias sérieux». Le mécanisme est en chantier.