Médias: Cheikh Sarr reprend service sur I-radio!

Bonne nouvelles pour les fidèles auditeurs de l'animateur Cheikh Sarr. L'ex employé de Bougane reprend service après deux mois de retrait. Il pose sa valise désormais chez Dj Boub's et Cie. "Alhamdoulilah sant y'Allah mi yor destin domi adama. Chers téléspectateurs et auditeurs, ravi de vous annoncer que après une longue absence j'ai décidé de rejoindre le groupe Emedia. Je remercie tous mes proches et fans qui m'ont soutenu tout au long de cette période. Merci pour tous vos encouragements et prières ma shaa Allah. Je vous donne rendez-vous ce Lundi 14 Août 2023 sur I.radio 90.3 du Lundi au Jeudi de 10h à 12h et très bientôt sur l'écran de la itv avec de nouveaux projets in shaa Allah. CHEIKH SARR 👌