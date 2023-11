Medays : Un Mémorandum d’entente signé entre APIX et Casa Finance City

Ce Samedi 18 novembre 2023, Dr Abdoulaye BALDE, Directeur Général de APIX-S.A a bouclé une participation de trois (3) jours à l’Edition annuelle du MEDays qui se tenait au Maroc, à Tanger. Importante rencontre du Think Tank AMADEUS , cet événement a l’avantage de regrouper chaque année dans une ville du royaume chérifien, des Chefs d’États et de Gouvernements, des Institutions publiques gouvernementales et de coopération ainsi que des acteurs privés du monde des affaires et autres groupes de réflexion. Le thème de cette édition porte sur la multiplicité des crises dans un monde diversifié. Lors de la première journée, Dr Abdoulaye BALDE a été sollicité pour intervenir sur deux panels majeurs :« Investissements infrastructures et industries ; Redéfinition, redémarrage ou Relance » et « Transport et Logistique : les vecteurs de la croissance et de l’émergence de l’Afrique ». Sur ces différents thèmes, le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux a partagé le plateau avec diverses personnalités du monde de l’investissement, du transport et de la logistique. Dans ses interventions, il a mis l’accent sur les grandes orientations du PSE dont la mise en œuvre se poursuivra jusqu’en 2035. L’occasion lui a été donnée dès lors de passer en revue toutes les réalisations faites en matière d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Le Directeur Général de l’Apix a mis en relief l’impact que ces initiatives ont sur le classement du Sénégal en termes d’attrait de l’investissement direct étranger. Le Sénégal, en 2022, a fait partie des champions africains dans ce domaine. Il n’a pas manqué de révéler que dans le cadre de PAP 3A , il est prévu d’autres investissements qui prennent compte la territorialité des politiques publiques et qui intègrent également la réalité de la mise en exploitation des ressources pétrolières et gazières. La réflexion sur ces thèmes a posé essentiellement la problématique du financement mais également celle de l’entretien et de la maintenance des infrastructures. Sur ces questions, le Directeur Général de APIX SA n’a pas manqué de faire remarquer l’originalité des modèles de financement d’infrastructures comme l’Autoroute à péage et l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), modèles dans lesquels l’efficacité en terme de levée des fonds a été combinée à la garantie de la durabilité des ouvrages. Dr Abdoulaye BALDE a eu aussi l’occasion lors de cette visite, d’effectuer des rencontres de suivi de certains dossiers, notamment celui relatif au développement de « Dakar Financial and Services City » en cours de conception et qui sera installé dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Diass. A cet effet, un Mémorandum d’entente a été signé entre APIX et CASA Finance City. L’objectif de cet accord et de permettre aux deux parties de pouvoir échanger sur les expériences en cours et de se renforcer mutuellement dans un domaine de plus en plus concurrentiel. Dr Abdoulaye Baldé a également rencontré un groupe d’investisseurs marocains en discussion avec la Mairie de Saly pour la réalisation d’un nouveau cœur de ville dans lequel seront implantés une clinique, un centre de santé, des espaces de vie et des espaces commerciaux. Les différentes discussions sur les crises multiples dans un monde multipolaire ont permis de passer en revue , sous la loupe d’experts venus de partout dans le monde, les grandes questions de sécurité, de crise alimentaire, de règlement des conflits… Cette édition des MEDays a en outre mis en exergue la nécessité pour l’Afrique et le monde de favoriser le leadership féminin. A cet effet , des sessions spéciales ont été organisées sur des thèmes touchant particulièrement au rôle des femmes dans des domaines d’expertise comme le règlement des conflits par exemple.