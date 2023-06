Un arrêté portant affectation des Greffiers a été signé le vendredi 16 juin 2023 par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall. Un vaste mouvement de 60 Greffiers a été noté dont celui du responsable de Pastef Ngagne Demba Touré qui officiait au Tribunal de Grande Instance de Dakar et qui a été affecté au Tribunal de Grande Instance de Matam Me Ngagne Demba Touré affecté à Matam par le ministre de la Justice Il y a d’autres greffiers et responsables Pastef/Yaw qui ont également été affectés comme Me Tanor Diamé de Pastef Nioro qui a été envoyé à Tambacounda. Me Ousmane Diagne, maire de Thies Ouest rétrogradé de Chef greffe de Tivaouane à Greffier simple à Thies. Me Ngagne Demba Touré affecté à Matam par le ministre de la Justice