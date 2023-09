Me Ngagne Demba TOURE : « Cheikh Ahmada Bamba est une source intarissable pour … «

Me Ngagne Demba TOURE a célébré le Magal de TOUBA depuis son lieu d’exil. Dans ce texte il témoigne sur le grand marabout de la ville sainte de Touba. Texte in extenso : La marque des figures incontournables de l’histoire est l’abondance constante de leur legs. Mais pour le serviteur du messager d’Allah, le terme « surabondance » me paraît plus approprié. Cheikh Ahmada Bamba est un patrimoine commun de l’humanité, une source intarissable pour la purification des esprits, un viatique pour tout individu ou collectivité qui aspire au progrès matériel ou à la profusion immatérielle. Serigne Touba, est la preuve irréfutable de la véracité immuable de la parole divine : « Si vous êtes reconnaissants, j’augmenterai mes bienfaits sur vous », Sourate Ibrahim, verset 7. Cette gratitude indéfrisable de notre guide envers son Seigneur transparaît plus étonnement durant les moments de supplice et d’épreuve. Pour le Cheikh, son exil n’était motivé que par trois facteurs : 1- Allah voulait lui réserver une place spéciale auprès de lui ; 2- Qu’il puisse être intercesseur pour son peuple ; 3- Qu’il soit serviteur éternel du Prophète. Une seule constante est là ; notre reconnaissance envers Serigne Touba ne cessera de croître au fil des années et nous l’exprimons en toute fierté : BAMBA DIEUREDIEUF