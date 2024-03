Me Moussa Sarr avocat de Diomaye : « logiquement, dans une semaine ou dix (10) jours… »

Même s’il ne connaît pas exactement la date de sortie de prison de Diomaye Faye, Me Moussa Sarr a fait savoir que le candidat « Diomaye Faye et les autres détenus politiques pourront respirer l’air de la liberté d’ici une semaine, ou au maximum 10 jours logiquement.» « Absolument, Diomaye va bénéficier de la loi d’amnistie, mais je ne sais pas exactement quand il va sortir, car il y a une procédure« , a soutenu Me Moussa Sarr. L’avocat précise que la loi, « après son adoption à l’Assemblée nationale, doit respecter un délai de 6 jours pour un éventuel recours du président de la République, à compter de la transmission de la loi. De même, il y a un délai de six (6) jours pour les députés à compter de l’adoption, s’il n’y a pas de recours, ce que je ne pense pas.» Selon lui, le président de la République dispose de 8 jours pour promulguer la loi. En cas de procédure d’urgence, cette période est réduite à 4 jours. Ce qui signifie que logiquement, dans une semaine ou dix (10) jours, la loi devrait entrer en vigueur, permettant ainsi à tous les détenus politiques de recouvrer leur liberté.