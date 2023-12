Me Massokhna Kane révèle : « Ce que Sonko a fait après le verdict »

La robe noire Me Massokhna Kane a rendu visite à l’opposant Ousmane Sonko après le verdict tendu, ce jeudi 14 décembre, par le juge du tribunal de Dakar qui a tranché en sa faveur. Selon l’avocat, Ousmane Sonko n’était pas au courant du verdict parce qu’il était en train de dormir. Il a été réveillé pour être informé. Après le verdict rendu par le Juge, Massokhna Kane fait savoir que le maire de la ville de Ziguinchor a remercié le bon Dieu, mais également félicité et remercié ses avocats, puis il a dit que ce n’est pas une victoire contre l’Etat du Sénégal ou l’agent judiciaire, mais plutôt une victoire du peuple sénégalais. Pour lui, c’est le peuple sénégalais qui a gagné. « Il nous a faits des accolades, moi et mon collègue venu le voir. Mais, vraiment, il était très serein et c’est phénoménal » , s’est a déclaré l’avocat.