Me Khoureyssi Ba évoque le dossier Ousmane Sonko vs Thiendella Fall (DG de la DGE)

Dans une publication publiée sur sa page Facebook, le membre du Collectif des avocats de Ousmane Sonko, Me Khoureyssi Ba a évoqué le dossier relatif à l’affaire opposant son client au Directeur général des la Direction générale des élections (DGE), Thiendella Fall. Selon Me Khoureyssi Ba, « Le dossier de l’affaire opposant Ousmane SONKO au Directeur général des élections n’a pas été inscrit au rôle de la chambre correctionnelle de ce jour. Suite au refus énergique et sans surprise du sieur Tanor Thiendella FALL de recevoir la citation directe tant à son domicile qu’à son bureau, l’huissier a accompli toutes les formalités requises avant de lui délaisser la citation au parquet. » « Les diligences n’ont pas suivi à ce niveau, ce qui permet au courageux fonctionnaire de gagner du temps. En fait ce sera pour se rendre compte qu’il finira par perdre le temps qu’il croit avoir gagné » , a ajouté Me Cheikh Khoureyssi Ba. « Nul ne peut jouer impunément à cache-cache avec la justice… La citation sera réitérée et le prévenu ne saura passer le reste de sa vie à se dérober » , a-t-il fait savoir.