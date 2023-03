Me Khoureychi Ba : « Me Ciré Clédor Ly est sur son lit de mort »

Me Ciré Clédor Ly est venu à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour dire de vive voix au juge “que psychologiquement, il n’est pas prêt à plaider le dossier”. Un peu plus tôt dans la matinée, l’avocat s’était plaint d’avoir été gazé avec des substances lacrymogènes en pleine face par les forces de l’ordre. Pendant les débats d’audience, Me Khoureychi Ba a soulevé la gravité de la situation de son collègue : «C’est la première fois qu’un avocat est évacué dans ces circonstances. Me Ciré Clédor LY avocat est sur son lit de mort ». Une assertion qui a fait rire certains avocats de la partie civile. Ce qui a suscité l’ire de Me Tall, autre avocat du prévenu : « Ce n’est pas de la rigolade contrairement à ce que vous pensez »