Me El hadji Diouf face à la presse cet après-midi

Me El Hadji Diouf va faire face aux journalistes ce lundi à 16 heures au Café de Rome. La robe noire va certainement réagir à sa suspension par le Conseil de l’Ordre des avocats. Dans l’affaire Sonko Adji Sarr, on reproche à Me El Hadji Diouf des «manquements, notamment les sorties médiatiques répétées» sur un dossier pendant devant la justice. En attendant son jugement devant le conseil de discipline de l’ordre est prévu le 28 février prochain.