Me Cledor : « Un procès en diffamation ne peut empêcher Sonko d’être candidat »

« Avec ce procès en diffamation, ils ne peuvent pas empêcher Sonko d’être candidat. La perte de droit civique est décidé par un juge », C’est ce qu’a fait savoir Me Cledor Ly. Pour l’avocat, aucun juge dans le monde n’a jamais fait faire perdre une personne ses droits civiques dans un procès en diffamation. D’autant plus que, la diffamation est une infraction politique. Il rappelle que dans l’affaire Karim et Khalifa Sall, l’Etat du Sénégal avait violé en flagrant leurs droits. Alors que pour le cas de Karim surtout, lors d’une audience, le juge avait clairement dit que le fils de Me Wade jouit toujours de ses droits civiques. C’est dire, selon lui, qu’en cas de condamnation, la perte de droit civique n’est pas automatique.