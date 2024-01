Me Clédor Ciré Ly vient de déposer le recours du candidat Ousmane Sonko au Conseil Constitutionnel

Le mandataire et représentant de Ousmane Sonko a déposé ce mardi un recours au Conseil constitutionnel qui avait rejeté le dossier de candidature de son candidat pour motif qu’il manquait l’attestation à la quittance de la Caisse de dépôt et de consignation. L’avocat va essayer avec son recours de motiver la validité de la candidature de Ousmane Sonko par les constatations d’huissier du refus de la CDC de remettre à son candidat la pièce manquante. « Vous attendez depuis des jours et nous avions fini notre travail depuis longtemps mais compte tenu des circonstances, nous avons choisi la sagesse de bien lire, visiter la loi pour pouvoir déposer un impeccable », a indiqué Me Clédor Ciré Ly à sa sortie du Conseil constitutionnel. Avant d’ajouter: « C'est le moment des réclamations et l'information est très simple: nous avons déposé un dossier qui est complet en dehors des autres dossiers qui avaient été déposés précédemment. Maintenant nous attendons la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons espoir peut-être même une conviction que Ousmane Sonko fera partie des candidats et sera probablement le 22ème candidat à participer aux élections présidentielles ».