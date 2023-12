Me Clédor Ciré Ly met la pression sur le Conseil constitutionnel

Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale, attentive à ce qui se passe au Sénégal depuis le 16 mars 2021, que la coalition de partis composée du Front National, de l’union des forces patriotiques et du comité de réflexion pour un développement intégrale a porté la candidature de Monsieur Ousmane Sonko à l’élection présidentielle devant se tenir le 25 février 2024 au Sénégal . Monsieur Ousmane Sonko a désigné son avocat, Maître Ciré Clédor Ly, avocat au barreau du Sénégal, comme son mandataire et représentant. Le nom de la coalisation de parti a été notifié au Conseil Constitutionnel depuis le 11 décembre 2023, et le dossier de candidature déposé le 12 décembre 2024. Le 14 décembre 2023, le Greffe du Conseil Constitutionnel a envoyé une convocation pour le tirage au sort qui s’est déroulé ce matin, 29 décembre 2023. Sorti 4e du tirage, il passe demain, 30 décembre 2023, en premier pour la vérification des parrainages, avant dernière étape avant publication de la liste définitive des candidats devant participer à l’élection présidentielle après purge de tous les contentieux éventuels. Monsieur Ousmane Sonko a satisfait à toutes les obligations mises à sa charge par la Constitution, la loi électorale, le règlement et les arrêtés ministériels. L’Etat du Sénégal a posé tous les actes inimaginables pour entraver le dépôt du dossier de candidature et la communauté nationale et internationale en a été témoin. L’avenir de la démocratie sénégalaise tient désormais aux Sept (7) signatures des Sages du Conseil Constitutionnel. Cire Clédor Ly, Mandataire représentant de Monsieur Ousmane SONKO, Candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024.