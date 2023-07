Me Ciré clédor Ly : « Un dossier vide, désertique, rachitique ».

Le juge d’instruction du premier cabinet a pris la décision de placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt, après le lourd réquisitoire du procureur. M. Sonko, selon son avocat, Me Ciré Clédor Ly, n’a pipé mot face à ces accusations qui ne reposent sur rien du tout.

« C’est un dossier vide, désertique, rachitique », des propos alignés qui sont reprochés à Ousmane Sonko. Ainsi, poursuit-il, de flagrant délit, les faits sont transformés en crime (téléchargés sur Internet) sans un seul élément probant. On s’attendait que le juge reprenne son indépendance, qu’il prononce une ordonnance de non refus, hélas, le droit n’a pas été dit

Face à cette forfaiture, avance la robe noire, le leader de Pastef, « stoïque, a toujours gardé la même attitude. Il tire sa force de ceux qui aujourd’hui revendiquent l’Etat de droit »

Ousmane Sonko a déclaré sa candidature à la prochaine Présidentielle. Quid de ses déboires judiciaires ? « En prison, coupe t-il court, la candidature de Ousmane Sonko ne souffre d’aucune d’irrégularité juridique,, le droit le permet. qu’il soit rejugé ou pas c’est l’heure affaire. En tout cas rien ne l’empêche d’être candidat, la contumace est anéantie ».



« Ousmane Sonko est candidat, la prison, c’est le destin, un passage obligé pour des lendemains meilleurs… »