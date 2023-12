Me Cheikh NIASS : « Les autorités ont boycotté la cérémonie de dédicace du livre de Sidy Lamine »

Les autorités étatiques ont brillé par leur absence lors de la cérémonie de dédicace du livre posthume de Sidy Lamine NIASS. Une posture du pouvoir qui n’agrée par Me Cheikh NIASS, Président directeur général du groupe de presse du Front de terre. Selon lui, tout le monde a été invité, tous les partis politiques de tous bords y compris la mouvance présidentielle. «Malheureusement, aucune autorité de l’État n’est venue. Les autorités ont boycotté la cérémonie. C’est un boycott manifeste de cet événement majeur. Il ne faut pas s’étonner si on a plus de sensibilité pour l’opposition», déplore-t-il. Selon lui, lorsque Walf invite le pouvoir à des cérémonies, personne ne vient. «Le livre n’est pas de Cheikh NIASS, mais de Sidy Lamine. Ils ont boycotté Sidy Lamine NIASS. Ils veulent sanctionner Walf», lance-t-il. A noter cette cérémonie, qui s’est tenue le 4 décembre dernier, marque également le cinquième anniversaire du rappel à Dieu du fondateur du groupe Wal Fadjri.