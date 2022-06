Mbour : Une bande armée redoutable, arrêtée au village de Sinthiou Mbadane dans la commune de Malicounda...

Les populations du département de Mbour peuvent enfin pousser un ouf de soulagement... La Police de Mbour sous la houlette du commissaire central, vient de mettre fin aux agissements d'une bande armée redoutable qui hantait le sommeil des honnêtes citoyens de la Petite Côte… Spécialisé dans le vol de bétail, Ousmane Ka et ses amis sont finalement tombés dans la plus belle manière face aux limiers conduits par l'expérimenté commandant Loum..



Tout est parti d'une déclaration de séries de vols à main armée commis la nuit par des individus qui auraient habité le village de Sinthiou Mbadane Peulh, a appris Dakaractu Mbour. Un fait qui interpellent l'autorité de Police et qui a décidé de mettre fin à cela collaboration avec ses hommes... Le point de départ sera le cambriolage effectué au domicile d'un certain Pape Massane Diop, la nuit du 07 au 08 ou plusieurs moutons ont été emportés. Les signalements donnés par ce dernier auront permis l'interpellation de Ousmane Ka âgé de de 21ans né à Sinthiou Mbadane. La machine judiciaire du commissaire Sène mise en branle, oblige le mis en cause d'aller aux aveux en dénonçant toute la bande.



Il s'agit de Mamadou Diallo ne en 1984 à Kédougou, Mamadou Kandé âgé de 25 ans né à Sinthiou Mbadane, Ameth Ka âge de 17 ans né à Sinthiou Mbadane, Djoubirou Dia né en 1997 à Kaolack, Worme Dieng âgé de 18 ans ne à Sinthiou Mbadane, Ousmane Ka âge de 22 ans né à Sinthiou Mbadane et de son homonyme Ousmane Ka âgé de 20 ans né à Sinthiou Mbadane. Au moment de leurs interpellations, il été découvert 02 cornets de chanvre Indien des armes blanches ( coupes coupes)et une moto Jakarta utilisée par ces derniers pour la reconnaissance a appris Dakaractu Mbour..



Cette grande opération du commissaire Baiïdy Sène a été possible grâce à la mutualisation de leurs forces en impliquant la Poste de Diamaguene dirige par le commissaire Faye, renforcés par la BR du commissariat central et celle du commissariat de Saly.



Ils ont été tous garde au Poste de Police de Diamaguene de Mbour ou l'enquête suit son cours....