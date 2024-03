Mbour: La gendarmerie déjoue une nouvelle embarcation, 55 migrants interpellés

Sur instruction du Haut commandement de la gendarmerie nationale, les éléments de la Légion de Thiès commandée par le lieutenant-colonel Alioune Diop, ont renforcé le dispositif de surveillance au niveau de la petite-côte pour lutter contre l'émigration irrégulière. C'est dans ce cadre que les gendarmes de la Brigade de proximité de Nianing ont déjoué une nouvelle embarcation d'une pirogue qui se préparait pour l'Espagne, a appris Seneweb du chef de la Divcom. "Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, la brigade de proximité de Nianing a procédé dans la nuit du 03 au 04 mars 2024 de 22h à 02h 30 minutes à l'interpellation de 55 candidats dont 03 Gambiens, 01 Guinéen et 51 sénégalais dont 02 femmes. 04 complices sont également appréhendés. L'opération a permis de saisir 02 véhicules, 01 moto Jakarta, 02 GPS plus du matériel de navigation , 420 litres de carburant marin, 32 paquets de 30 sachets d'eau et 02 bidons de 20 litres d'eau", renseigne le Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye chef de la Divcom.