Mbour / Hausse exorbitante sur le prix du ciment: 723 tonnes saisies sur des vendeurs véreux et...

En effet, la tonne de ciment étant fixé à 74 000 FCfa, en raison de 3 700 fr le sac, le chef de service dit avoir constaté lui et ses agents que les vendeurs de ciment ne respectaient pas le prix homologué.



"Après plusieurs réclamations, nous avons mené une vaste opération de contrôle du prix du ciment sous l'autorité du préfet. 41 vendeurs de ciment ont été visités et tous faisaient une pratique de prix illicite. Tous sans exception vendaient le sac entre 3 800 et 4 000 fr. La tonne est vendue à 80000 au lieu de 74 000, prix licite arrêté par l'État du Sénégal", a expliqué Papa Amadou Bigué Ndiaye, chef de service du contrôle économique de Mbour Des cas de pratiques illicites, des cas d'infractions aux règles de facturation ont été constatés par le chef de service du contrôle économique et ses agents.



"En effet, pour cacher les prix, ils préfèrent ne pas donner de facture. Depuis la date du 9, il ne donnaient plus de facture. Certains ont caché leur talon de facture et si vous en avez pas, nous procédons à la saisie de la marchandise", explique-t-il.



Les 41 vendeurs contrôlés ont été convoqués audit service et les opérations de contrôle vont se poursuivre.