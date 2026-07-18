Mbour : 475 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie sur les côtes de Mbodiène

La brigade territoriale de Joal, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a encore frappé dans le milieu du trafic de drogue, avec la saisie de 475 kg de chanvre indien, selon des sources de Seneweb.



Tout commence le mercredi 15 juillet 2026, lorsque les gendarmes reçoivent un renseignement faisant état d'un éventuel débarquement de chanvre indien sur les côtes de Mbodiène. Un dispositif de surveillance est aussitôt déployé sur les points stratégiques du secteur.



Profitant de l'obscurité, des malfaiteurs ayant préalablement dissimulé les colis dans les buissons entreprennent de les transporter sur leur tête jusqu'à la piste latéritique. Un premier trio, cherchant à traverser la piste, est vite repéré par les gendarmes qui les somment de s'arrêter. Les trafiquants jettent alors les colis et prennent la fuite.



Une course-poursuite s'engage, mais les fuyards parviennent à se volatiliser dans l'obscurité. Ne pouvant pas progresser davantage, les gendarmes regagnent leur position initiale afin de sécuriser la zone.



C'est au cours de cette opération de ratissage qu'ils découvrent, éparpillés sur la piste reliant les villages de Mbodiène et de Guedj et dans les buissons 17 colis de chanvre indien, représentant un total de 475 kg.

