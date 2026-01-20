Actes contre nature à Sicap Mbao : La police procède à deux arrestations

Le Commissariat d’arrondissement de Sicap Mbao a procédé, ce 18 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus pour actes contre nature.

Cette opération fait suite à la dénonciation d'un riverain ayant surpris son propre frère germain, en flagrant délit avec un autre individu au sein du domicile familial. Le plaignant a précisé aux enquêteurs, avoir réussi à enfermer les deux hommes dans la chambre, avant de solliciter l'intervention des forces de l'ordre.

Une équipe de patrouille a été immédiatement dépêchée sur les lieux en compagnie du dénonciateur. À l'arrivée des agents, les deux individus de sexe masculin ont été interpellés et conduits au poste de police pour nécessité d'enquête.

Lors de leurs interrogatoires, les mis en cause ont reconnu les faits sans détour. Ils ont tenté de justifier leurs actes par une impulsion irrésistible et une incapacité à maîtriser leurs désirs. L'un des suspects a par ailleurs précisé qu'il s'était rendu à Diamaguène sur invitation de son partenaire, rencontré via les réseaux sociaux. Ce dernier l'avait assuré que la maison était déserte, affirmant que tous les membres de sa famille étaient en voyage.

Les prévenus ont également détaillé leur mode opératoire, confirmant la matérialité de l'acte. Au terme de leur audition, ils ont été placés en garde-à-vue. L’enquête se poursuit.

