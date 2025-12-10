Cambriolage chez l’ancien Khalife général des Mourides : Cinq accusés acquittés, trois condamnés à 10 ans

hierno Hamzatou Diallo dit Hamza, Ibrahima Camara alias Milieu, Al Seyni Dramé dit Abass, Amadou Pathé Diallo alias Vaccin, Mouhamed Lamine Konté alias Caporal, Amadou Sadio Diallo dit Rasta, Mamadou Alpha Diallo dit Dof et Mouhamed Oularé surnommé Gawa, avaient été attraits à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage d’armes, de violences et de moyens de locomotion.

D’après "L’As", ils avaient cambriolé le domicile de l’ancien Khalife général des Mourides. Rendant le verdict hier, Amadou Pathé Diallo, Mouhamed Lamine Konté, Amadou Sadio Diallo, Mamadou Alpha Diallo et Mouhamed Oularé, ont été acquittés.

Par contre, Thierno Hamzatou Diallo, Ibrahima Camara et Alseyni Dramé, ont écopé de 10 ans de réclusion criminelle. Amadou Sadio Barry a pris 2 ans ferme.