Parcelles Assainies : un individu arrêté pour diffusion de contenus pornographiques

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies, Unité 15, a procédé, ce 6 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour atteinte aux bonnes mœurs ainsi que pour collecte et diffusion illicites de données à caractère pornographique.



D'après la police, cette interpellation est consécutive à une plainte formulée par la victime. Il ressort des déclarations de cette dernière que, depuis quelques jours, elle est la cible de messages indécents envoyés par un individu via WhatsApp. Cet individu lui transmettait des images et vidéos indécentes et à caractère pornographique. Pire, il prétendait agir pour le compte d'une autre personne dans le but de perturber son ménage. Non content de cela, il s'est permis de lui faire des propositions pour entretenir avec elle une certaine intimité dans des hôtels ou auberges.



Elle a précisé que cette situation outrageante, désobligeante et persistante est, pour elle et son époux, très dure à supporter au quotidien à plus d'un égard. Elle estime que cet individu n'agit de la sorte que pour nuire à leur foyer.



Poursuivant nos investigations, le mis en cause a été interpellé au marché. Interrogé, il a reconnu sans ambiguïté les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré avoir récupéré le numéro de la victime dans un groupe WhatsApp dénommé « Groupes Serigne M. M. Chaussures ». Il a ajouté qu’il est un habitué de ces pratiques et que, parfois, il tombe sur des dames qui acceptent son offre.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête suit son cours.



La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.