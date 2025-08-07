Almadies - Trafic de drogue : arrestation d’un dealer avec 26 képas de kush

Suite à un renseignement sur un réseau actif dans les quartiers des Almadies et environs, la Brigade régionale des Stupéfiants a mené une opération le 4 août 2025.

Les policiers ont investi la maison de fortune où résidait le suspect, le surprenant alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison. La fouille a permis de saisir 26 képas de kush, deux téléphones Android (Samsung Fold et Galaxy S6) et la somme de 2 500 FCFA. Le suspect, de nationalité étrangère, a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour identifier ses complices et remonter la filière.

La Police réitère son appel à la collaboration citoyenne en signalant toute activité suspecte via les numéros gratuits 17 ou 800 00 12 12.