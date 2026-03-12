Kaolack : Une mineure de moins de 16 ans enceinte, un commerçant arrêté

Le Commissariat Central de Kaolack a procédé, le 9 mars 2026, à l'interpellation d'un individu mis en cause pour viol sur mineure de moins de seize (16) ans, suivi de grossesse, en exécution d'un « soit-transmis » du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.



Entendue en premier lieu, la mère de la victime a exposé que le suspect, commerçant de proximité, aurait abusé de sa position de confiance et usé de chantage pour imposer des rapports sexuels répétés à la mineure. L’état de la victime n’a été décelé qu'à la suite de signes cliniques (vomissements et hypertrophie abdominale), confirmés par un diagnostic hospitalier établissant une grossesse évolutive de sept (07) mois.



Sous le régime de la protection des mineurs, la victime a livré un témoignage circonstancié. Elle explique avoir cédé sous l’emprise d’une menace de dénonciation calomnieuse portant atteinte à sa vie privée. Elle a désigné l’arrière-boutique du commerce comme le lieu exclusif des agressions.



Une perquisition minutieuse du local désigné a permis de confirmer la sincérité des déclarations de la victime. Les enquêteurs ont relevé une concordance parfaite entre la description des lieux et la réalité physique du site :

* Présence de matelas superposés à même le sol ;

* Configuration du mobilier (téléviseur faisant face à l'entrée) ;

* Décor bicolore orange et blanc, porte battante en bois et zone de stockage de marchandises.



Malgré des indices graves et concordants, ainsi que les éléments matériels corroborant les dires de la victime, le mis en cause persiste dans ses dénégations.



Toutefois, au regard de la minorité de la victime et du vice de consentement induit par la contrainte morale (chantage), les faits ont été qualifiés de viol sur mineure, conformément aux dispositions du Code pénal. En conséquence, le suspect a été placé en garde-à-vue.



La Police est, et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 , pour toute information utile.