Mbodjéne : Un nouveau rebondissement pour le projet Akon City !

Alors que le projet de la ville futuriste Akon City a pris beaucoup de retard, sa mort prochaine a été annoncée en début de semaine. Cependant, la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO), promoteur du projet, a publié un communiqué pour démentir cette information. « C’est avec une grande surprise que nous avons appris à travers la presse que le promoteur de « Akon City », notamment Alioune Badara Thiam « Akon », n’aurait pas respecté les termes de la convention signée avec la SAPCO au point de faire l’objet d’une mise en demeure », annonce la société dans le communiqué rapporté par Emedia. Selon la Sapco, Akon a fait bien plus qu’on ne le dit à la suite de la première pierre posée en septembre 2020. Des bornes ont été implantées par un géomètre pour délimiter l’étendue des 50 ha à la suite d’une cartographie aérienne par drone, précise le communiqué. « Akon a fait procéder à l’inventaire des essences végétales protégées, au relevé topographique, soit fait faire l’état des lieux sur 50 ha, débroussailler, procéder aux terrassements généraux sur 20 ha. Il a fait faire des études géotechniques de fondation sur 20 ha ainsi que des études bathymétriques sur 10 ha », ajoute le communiqué. Selon la Sapco, le projet Akon City reste plus que jamais d’actualité.