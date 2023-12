Mbodiène Village: un ressortissant français de 84 ans meurt calciné dans un incendie

Le ressortissant français Barreau Gildas Yves Marie a connu une triste fin. Agé de 84 ans, l’homme qui vivait sur la Petite-Côte, plus précisément au village de Mbodiène, dans la commune de Joal, depuis plusieurs années, est mort calciné dans un violent incendie. Au moment où il est plongé dans un sommeil profond. Hier vendredi, aux environs de 10H, le maçon, Gilbert Guedj Diouf qui doit faire quelques travaux de construction au domicile de son oncle, sis au quartier «Mbodiène Plage», se présente sur les lieux, rapporte L’Observateur. Seulement, ayant constaté que la demeure en question est complètement envahie par des herbes qui ne facilitent pas lesdits travaux, Gilbert Guedj Diouf décide de désherber les lieux avant de procéder au mélange du ciment et du béton. Ainsi, à la suite du dés- herbage aux alentours de la maison de son oncle, le maçon se lance ensuite au ratissage des herbes et y met le feu, afin de les brûler. Malheureusement, ce geste de Gilbert Guedj Diouf sera lourd de conséquence. Le feu mis au tas d’herbes placé dans un coin de la devanture du domicile de son oncle, se propage sous l’effet du vent violent et atterrit à la maison de son voisin, Barreau Gildas Yves Marie. Ce dernier, plongé dans les bras de Morphée, ignore complétement le danger qui vient de toquer à sa porte. Ainsi, en un laps de temps, le maçon Gilbert Guedj Diouf est littéralement dépassé par les flammes dévastatrices qui ne laissent aucune chance au vieux ressortissant français de 84 ans, indique L’Observateur. L’incendie s’est alors emparé de toutes les pièces des deux bâtiments du domicile de la victime. Surpris en plein sommeil, Barreau Gildas Yves Marie est dominé par les flammes. Après moult tentatives pour s’extirper des flammes sans succès, il se perd dans la fumée noire et rend l’âme, calciné par le feu qui réduit également tous ses biens ma- tériels en cendres (lits, matelas, ordinateurs, postes téléviseurs, réfrigé- rateurs, micro-ondes...). Atterré et très impuissant face à la catastrophe, le maçon use de ses cordes vocales pour alerter les riverains de ce paisible quartier de MboDièye. Sortis en masse, les voisins du ressortissant français ont tout tenté pour le tirer d’affaire. Malheureusement, le pire s’est déjà produit. Il a finalement fallu l’intervention des sapeurs-pompiers de Mbour pour maîtriser le feu. Avisés à leur tour, les pandores de la Brigade de gen- darmerie de Joal se déploient aussitôt sur les lieux. Au terme des constats d’usage, une enquête est ouverte et le maçon Gilbert Guedj Diouf est arrêté, puis conduit dans les locaux de la gendarmerie. Au même moment, le corps sans vie du ressortissant français de 84 ans est acheminé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Aux dernières nouvelles, le mis en cause, Gilbert Guedj Diouf, âgé de 49 ans, sera déféré, mardi prochain, au parquet de Mbour pour homicide, indique le journal.