Mbacké : Junior Cissé Lô placé sous mandat de dépôt

Placé en garde à vue hier au commissariat spécial de Touba, Moustapha Mbacké Lô dit "Junior" a été présenté ce matin vers 11 h au délégué du procureur près le tribunal d'instance de Mbacké. Le fils de Moustapha Cissé Lô a été ensuite placé sous mandat de dépôt, à l'issue de son face-à-face avec le procureur S. O. Diallo, pour coups et blessures volontaires (CBV), menace de violence et de voie de fait, selon des sources de Seneweb. Envoyé à la maison d’arrêt et de correction de Mbacké, Junior Lô sera jugé le jeudi 6 juillet prochain. Pour rappel, le fils de Moustapha Cissé Lô a été arrêté hier, suite à la plainte de l'ancien membre du parti Rewmi Moustapha Messere. Ce dernier accuse Junior Lô de l'avoir agressé au quartier 28 de Touba.