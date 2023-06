Mauvaise nouvelle pour le rappeur Mollah Morgun, actuellement au Canada

Ramatoulaye Sarr a déposé une plainte contre Mollah Morgun. La journaliste de Walf TV a été ciblée, ces derniers temps, par le rappeur. La journaliste reproche à l’activiste basé au Canada de l’avoir accusée, lors d’une diffusion en direct, d’être responsable des convocations de ses collègues Moustapha Diop et Thioro Mandela. Selon Les Échos, qui rapporte les détails de sa plainte, Ramatoulaye Sarr espère également que Mollah Morgun sera tenu responsable de ses déclarations selon lesquelles elle serait la petite amie d’un homme politique de Thiès. Le journal a refusé de divulguer le nom de cet homme politique et n’a pas relayé « une autre accusation encore plus diffamatoire » de l’activiste à l’encontre de la journaliste de Walf TV.