Mauvaise nouvelle pour Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax

Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax ont été auditionnés au fond dans l’affaire de diffamation, notamment, qui leur vaut un placement sous mandat de dépôt. Aussitôt après leur face-à-face avec le juge, ils ont déposé une demande de liberté provisoire. Le juge n’a pas encore tranché, mais les mis en cause risquent de rester encore un moment en prison. En effet, informe Les Échos, en attendant la décision du magistrat, le parquet a posé son véto. Certes le juge peut passer outre les réquisitions du procureur. Mais dans ce cas, le ministère public peut faire appel et celui-ci maintient les deux hommes en détention. Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax ont été arrêtés à la suite du décès de l’imam Alioune Ndao. Ils laissaient entendre publiquement que l’État est impliqué dans la mort du marabout. Ils sont donc poursuivis, notamment, pour diffusion de fausses nouvelles.