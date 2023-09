Mauvaise nouvelle pour Cheikh Oumar Diagne, Karim Xrum Xax et Nit Doff

Cheikh Oumar Diagne, Abdou Karim Guèye et Mor Talla Guéye alias Karim Xrum Xax vont rester en prison. Et pour cause, ils viennent d'être informés que leurs nouvelles demandes de mise en liberté provisoire déposées par Me Moussa Sarr ont été toutes rejetées, révèle Seneweb. L’avocat susnommé a aussitôt interjeté appel après la notification de cette décision du juge d'instruction.