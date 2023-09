C’est une mauvaise nouvelle pour Bassirou Diomaye Faye. En effet, informe Libération dans sa livraison de ce mercredi, le juge Maham Diallo a décidé de rendre une ordonnance de jonction des procédures suivies contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ce, suite à un réquisitoire du parquet. Tout comme le leader de Pastef, le juge a décidé de poursuivre Bassirou Diomaye Faye est désormais poursuivi pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Seul le délit présumé de vol de téléphone de la gendarme ne lui est pas collé. Le journal précise que la conséquence immédiate de cette cascade de charges est que la justice n’est plus obligée de libérer Bassirou Diomaye Faye qui est sur le point de boucler 6 mois de détention. C’est le délai de rigueur en matière correctionnelle. Ce dernier a été arrêté et envoyé en prison le 14 avril dernier. Maintenant, son dossier a été criminalisé. Ce qui compromet aussi sa candidature au cas où Pastef voulait en faire son candidat de substitution.