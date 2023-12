Mauritanie : l'ex-président Abdel Aziz condamné à 5 ans de prison ferme

Le verdict du procès de l'ex-président de la Mauritanie Abdel Aziz vient de tomber. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite par un tribunal de Nouakchott. L’ex-président Mauritanien était poursuivi depuis janvier 2023, avec 10 autres personnalités, pour avoir abusé de son pouvoir afin d’amasser une fortune immense. Mon mandataire à l'élection présidentielle du 25 février 2024, le professeur Mouhamadou Mounirou Sy a deposé ce jour à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) la caution légalement requise pour tous les candidats. J'adresse à cette occasion mes félicitations et mes remerciements au professeur et à l'équipe qui nous accompagne dans notre engagement de bâtir un Sénégal juste, dans la progression et le renouvellement.