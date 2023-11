Mauritanie : 15 migrants sénégalais périssent dans un naufrage dans le nord-ouest du pays (diplomate)

Quinze migrants sénégalais ont péri au large de Nouadhibou (Mauritanie), a indiqué samedi le consul du Sénégal, Moulaye Abasse Boughourbal. Il a expliqué que la pirogue des migrants cherchait à atteindre les côtes européennes lorsqu’elle a percuté un rocher près d’une plage. « Ce bilan, a-t-il ajouté, est encore provisoire car de nombreux migrants sont portés disparus en mer. Certains se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles, notamment des femmes enceintes, des enfants et des personnes malades. Actuellement, douze d’entre eux sont hospitalisés. « Une femme qui était à bord de la pirogue pleure ses deux enfants morts pendant qu’une autre a perdu son mari », a pour sa part indiqué El Hadj Kébé, assistant au consul du Sénégal et président de la communauté sénégalaise de Nouadhibou. Au cours de cette semaine, sept pirogues transportant 700 migrants sénégalais ont été interceptées à Nouadhibou. En 2022, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré 45 naufrages et 543 disparitions de migrants le long de la route ouest africaine, de l’Atlantique vers les îles Canaries en Espagne.