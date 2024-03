Matam : un conducteur de moto Jakarta meurt dans un accident

Un conducteur de moto Jakarta a été mortellement fauché, dimanche à l’entrée de la commune de Matam, entraînant des heurts entre jeunes et forces de l’ordre, a constaté l’APS. L’accident s’est produit vers 20 heures à hauteur du pont se trouvant à l’entrée de la ville. Le véhicule qui empruntait la route dans le sens Matam-Ourossogui a heurté frontalement le jeune conducteur qui venait lui de Ourossogui. Il est décédé en cours d’évacuation, selon les Sapeurs pompiers. La mort du jeune homme a entraîné des affrontements entre jeunes de la commune de Matam et des policiers dans le populeux quartier de Soubalo, d’où est originaire le jeune. Des éléments de l’Escadron de surveillance et d’intervention de Ourossogui, logée à Thiambé, ont été appelés en renfort pour essayer de faire revenir le clame.