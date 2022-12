Marsassoum : Une fille de 23 ans portée disparue depuis 12 jours

A. R. Anne, employée à la mairie de Marsassoum, dans le département de Sédhiou est portée disparue depuis le 12 décembre dernier. En service au centre linguistique et d'animation culturelle (CLAC), Mackily Gassama, A. R. Anne, âgée de 23 ans a quitté son lieu de travail sans motif. Elle est également partie en laissant toutes ses affaires personnelles et ses pièces d'identification à la maison. Des proches informent qu'elle était sans ami et ne se confiait presque à personne. C'est pourquoi la famille n'a aucune idée de là où elle peut être. Sa tante maternelle avec qui elle vit à déposé une déclaration au poste de gendarmerie de la localité et une plainte contre X à la brigade de Sédhiou. Des recherches sont déclenchées pour retrouver la jeune femme qui, selon toujours des proches, ne souffre d'aucune déficience.