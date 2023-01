Marine Le Pen : « Le Président Macky Sall et moi avons parlé le même langage »

Dans un entretien accordé à Mamoudou Ibra Kane, en marge de sa visite au Sénégal, la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a confirmé l’audience avec le Président Macky Sall.

« Oui, j’ai pu rencontrer le Président (Macky Sall) avec qui j’ai échangé de la tribune que j’ai faite publier il y a quelques jours sur la place de l’Afrique, et particulièrement le Sénégal dans le concert des nations, dans les instances internationales », a-t-elle confié.

Il s’agissait également pour elle d’« exprimer la vision (qu’elle) avait des relations qui devraient être celles de la France et du Sénégal », a-t-elle précisé. Avant de plaider pour une place de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU. Parce que, justifie-t-elle : « Je considère qu’il est aujourd’hui totalement anormal que le continent africain ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et qu’en y étant par définition, son poids serait beaucoup plus important auprès d’autres institutions internationales y compris financières. »